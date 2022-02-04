朱紅：恒指反彈約300點，留意恒指牛69147/熊65276

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證69147)，收回價23300點，2022年12月到期，實際槓桿41倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19227)，行使價21700點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證65276)，收回價24308點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。

科技股份普遍造好，阿里巴巴09988)上週創上市新低後連續兩個交易日反彈，週一31日)曾升約6%至116.2元水平。資金流向方面，上週阿里巴巴好倉累計錄得約1.3億元資金淨流入，而阿里淡巴巴倉則錄得約1600萬元資金流入。

如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

大型銀行股個別發展，匯豐00005)上週曾創2年高位，週一31日)股價回吐至10天線之上見支持，在55元附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

據報騰訊00700)與招商港口共同組建深圳港騰互聯科技，將發揮雙方各自在港口與互聯網的經驗優勢，面向港口上下游產業鏈打造多款數字化產品，為生態圈用戶提供物流、貿易、大數據等數字化服務。騰訊股價10天線見支持，升約2%至472元水平。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28252)，行使價505.34元，2022年4月到期，實際槓桿11倍。或可留意騰訊牛證54655)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊熊證64054)，收回價495.146元，2022年3月到期，實際槓桿15倍。

美團03690)上週連跌5日，股價週一31日)曾反彈逾6%，重上20天線，在221元水平好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證16505)，行使價280.2元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團牛證50873)，收回價198元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡美團，可留意美團認沽證17877)，行使價204.8元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意美團熊證61363)，收回價250元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

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