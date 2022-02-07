朱紅：恒指虎年首交易日紅盤高收升近800點，留意恒指牛69909/熊52924

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證69909)，收回價23400點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52924)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿39倍。

農曆年假期間在美上市中概股造好，科技股承接美盤升勢，普遍高開。阿里巴巴09988)單日升逾5%，高見120.8元，重上10天線。如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

英倫銀行議息後宣布加息0.25厘，以防止通脹失控，英倫銀行委員同時表達鷹派立場，9位成員中有4位認為應該加息0.5厘，主張加幅超越歷來幅度。國際銀行股普遍上升，匯豐00005)再創兩年高位，升約5%至58元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)， 行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

新能源汽車股造好，比亞迪01211)連續兩日反彈，升7%至237元水平。比亞迪公布，1月汽車銷量約9.54萬輛，同比上漲約1.25倍，其中新能源汽車銷量約9.32萬輛，同比上漲約3.62倍。如看好比迪，可留意比迪認購證19036)，行使價320.2元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證50891)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

電訊板塊向好，中國移動00941)高位整固後再度發力，曾高見54.8元，創去年3月以來高位。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

市場擔憂美國嚴寒天氣以及烏克蘭危機惡化，刺激油價上漲，國際油價在周四3日)突破每桶90美元，是2014年10月以來首次於90美元以上收市。中石油00857)股價造好，曾升約3%高見4元。如看好中油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

北京冬奧開幕，市場憧憬高端運動鞋服市場受惠，體育用品股普遍上升。李寧02331)升越10天及20天線，曾高見81.55元。如看好李寧，可留意李寧認購證19740)，行使價93.73元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。

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