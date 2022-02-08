朱红：阿里擬額外註冊10億份ADS，留意阿里購23288/沽15818

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證69909)，收回價23400點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52924)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿35 倍。

阿里巴巴09988)公布已向美國證券交易委員會申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），若全數發行，普通股數將大增逾三成半。有市場意見估計阿里可能為配股作準備或有股東將進行減持。阿里股價回吐，曾跌逾5%並失守10天線，在115元水平徘徊。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意週一7日)新上市阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證53337)，收回價150.08元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

電訊股份持續造好，中國移動00941)連升兩日並突破56元，曾高見56.6元，創2020年5月以來新高。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

國際油價受寒冷天氣及地緣政治局勢所影響，持續於90美元之上徘徊，石油股普遍造好。中國石油00857)週一7日)曾升約3%高見4.13元，創逾3個月高位。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)週五4日)升至兩年新高後於58水平遇阻力，週一7日)輕微回吐，在約57.5元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)， 行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

內銀股普遍造好，建設銀行00939)於6元關口前經過多日整固後，週一7日)曾升至6.17元，創去年5月以來新高。如看好建行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

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