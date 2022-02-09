朱红：匯豐逆市造好，留意匯豐購22100/沽22105

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證69147)，收回價23300點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52924)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿24倍。

銀行股普遍上升，匯豐00005)逆市造好，曾高見58.8元創兩年新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)， 行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)日前向美國證交會註冊10億份ADS美股存託股份)，市場關注阿里此舉或為公司配股或股東減持作準備，阿里股價連跌兩日，曾低見110.6元，再度迫近110元關口。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

報道指騰訊00700)近期投資多個項目，涉及股權投資、文化創意、餐飲管理等多家企業。騰訊股價偏軟，回落至10天線約470元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價427.184元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證64054)，收回價495.146元，2022年3月到期，實際槓桿14倍。

電訊股高位整固，中國移動00941)曾升至57.35元創接近兩年新高，唯高位遇沽壓，由升轉跌，午後股價再度發力，轉升至56.5元水平。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

內險股個別發展，中國平安02318)先升後回，早段曾升越65元後遇阻，輕微回吐至64元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證22763)，行使價75.05元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

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