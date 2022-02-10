朱红：軟銀澄清阿里新註冊ADS與未來交易無關，留意阿里購23288/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意周三9日)新上市恒指牛證50545)，收回價24000點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52930)，收回價25300點，2022年3月到期，實際槓桿40倍。

阿里巴巴09988)股東日本軟銀集團表示，阿里早前額外註冊的美國存託證券ADS)與軟銀未來的任何交易無關，並指集團所持有的阿里股票當中九成屬長期持有，只有極少部份套現以作支持願景基金的投資。市場稍為釋除關於軟銀減持的疑慮，阿里開市反彈逾6%，重上10天線，午後升幅擴大，曾高見119.4元。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)持續向好，曾高見59.55元，再創兩年新高。周一7日)及周二8日)匯豐好倉合計錄得約400萬元資金流出，而匯豐淡倉則錄得約370萬元資金流入。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)， 行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

中國移動00941)持續向好，其A股曾一度漲停板，總市值突破1.4萬億元人民幣，位列A股第4位，帶動港股中移升逾3%高見58.5元。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意周三9日)新上市中移動牛證50542)，收回價51.18元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)公布，截至1月底公司累計回購7776.5萬股A股，涉資約39億元人民幣，並擬動用50至100億元人民幣、以及每股不超過82.56元回購A股。平安股價造好，曾升至66.2元，為去年8月以來新高。

如看好平安，可留意平安認購證22763)，行使價75.05元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或可留意平安牛證69167)，收回價58.8元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。或可留意平安熊證66413)，收回價70.2元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。

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