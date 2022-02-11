朱紅：恒指升越兩萬五後調頭，留意恒指牛50545/熊53345

如看好恒指，可留意恒指認購證26556)，行使價27900點，2022年6月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證50545)，收回價24000點，2022年12月到期，實際槓桿31倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證53345)，收回價25400點，2022年3月到期，實際槓桿30倍。

中央網信辦聯同多個部委召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會，騰訊00700)、阿里巴巴09988)、小米01810)等科技企業負責人均有參與。會上強調，互聯網企業要善於搶抓機遇，堅持守法經營。科技股個別發展，騰訊00700)開市升至488元並創兩個月新高，其後轉跌，至484元水平徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊牛證54653)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證60937)，收回價504.854元，2022年3月到期，實際槓桿15倍。

阿里巴巴09888)相續兩日反彈，唯股價於20天線遇阻力，高開3.5%後升幅收窄，至120元水平整固，尾市重拾升勢。如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

外媒報道，匯豐00005)正發展為對沖基金和家族辦公室提供融資的業務，以幫助其亞洲財富管理部門增長，匯豐數月內亦將在紐約開設安排融資服務的部門。匯豐周三9日)挑戰60元關口不果，周四10日)股價回吐，在58.6元水平整固。 如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)， 行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

內銀股個別發展，建設銀行00939)高位整固，輕微高開後升轉跌，在6.15元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

金屬資源股連日造好，江西銅00358)連升5日，周四10日)升逾7%高見14.88元，創兩個多月高位。如看好江銅，可留意江銅認購證18568)，行使價15.9元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

國際金價連日向好，中國黃金協會數據顯示，今年春節全國黃金需求旺盛，同比增長13%，黃金相關股份普遍造好，SPDR金ETF02840)連升5日，高見1335.5元。如看好S金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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