朱紅：傳統經濟股份逆市造好，留意匯豐購23119/沽22105

如看好恒指，可留意周五11 日)新市上恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證51678)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52928)，收回價25200點，2022年3月到期，實際槓桿47倍。

銀行、保險等傳統經濟股份普遍造好，支撐大市。受惠於美國加息預期升溫，匯豐00005)逆市上升，續於高位整固，在59元附近徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

人行公布，1月社會融資規模增量同比增近萬億元人民幣，創歷史新高。內險股普遍造好，中國平安02318)曾升至69.4元，創去年8月以來新高。如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍偏軟，阿里巴巴09988)連續兩日反彈後，於20天線水平遍阻力，股價回落至120元水平，午後跌幅收窄。如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)周四10日)升至兩個月高位後股價回吐，周五11日)再跌近2%至475元，接近10天線水平。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)公布，周四10日)於香港聯交所回購730.35萬股，涉資超過4.22億元。中移動高位遇沽壓，股價回落至56.5元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)於20天線遇阻力，股價跌逾3%至231.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證19036)，行使價320.2元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證50891)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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