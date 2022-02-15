朱紅：恒指跟隨外圍回落，留意恒指購24413/沽24426

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證50545)，收回價24000點，2022年12月到期，實際槓桿41倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證52926)，收回價25100點，2022年3月到期，實際槓桿34倍。

國際市場研究機構IDC表示， 2021年第三季中國公有雲服務整體市場規模達到458億元人民幣。其中，阿里巴巴09988)佔近3成約137億，穩佔國內雲業務市場第一位。阿里巴巴股價受制於20天及50天線，回落至120元水平徘徊。

如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)續於高位整固，股價逆市造好，最高曾見59.45元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意周一14日)新上市匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

內險板塊普遍回吐，中國平安02318)上周升近9%至69.3元，高位遇沽壓，周一14日)跌近4%，曾低見66.1元。如看好中國平安，可留意平安認購證22763)，行使價75.05元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

烏克蘭緊張局勢升溫，國際油價持續走高，紐約期油曾逼近95美元，再創2014年以來新高。石油股普遍造好，中石油00857)升逾3%至4.29元水平，創2019年5月以來新高。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

國際金價持續向好，SPDR金ETF02840)股價上升，曾高見1354.5元，再創兩個多月新高。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。