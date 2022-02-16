朱紅：內險股跌幅顯著，留意平安購24667/沽22765

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證50546)，收回價23900點，2022年12月到期，實際槓桿51倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證53414)，收回價24800點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。

內險股跌幅顯著，中國平安02318)連跌兩日，股價失守10天線水平，曾低見63.65元，接近20天線水平。如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

匯豐00005)早前挑戰60元關口不果，股價高位調整，回落至58元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

外媒報道，印度以安全問題為由，禁止了54款來自中國的應用程式，當中部分屬騰訊00700)、阿里巴巴09988)和網易09999)的應用程式。騰訊00700)走勢反覆，早段曾升至474.6元，唯10天線受壓，股價回落至468元，接近20天線水平。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證54653)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊熊證53690)，收回價480元，2022年12月到期，實際槓桿26倍。

電訊股普遍偏軟，中國移動00941)連續多日回吐，失守10天線並低見53.7元。如看好中國移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

俄羅斯與烏克蘭關係持續緊張，避險資金流入金市，國際金價持續向好。SPDR金ETF02840)股價上升，曾高見1369.5元，創3個月新高。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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