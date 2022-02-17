朱紅：科技股普遍反彈，留意阿里購23288/沽15818

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證51678)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿46倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證53431)，收回價25000點，2022年12月到期，實際槓桿43倍。

據報道全球最大對沖基金橋水最新提交文件顯示，去年第四季度增持近3成阿里巴巴集團，共持有約427萬股。阿里巴巴09988)股價反彈，重越20天及50天線，曾高見123元。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

外電報道，英倫銀行審慎監管局要求匯豐00005)審視其信貸風險報告機制，有意見認為，匯豐或需進行大規模和成本高昂的內部改革，成本介乎數百萬至數億英鎊。匯豐股價續於10天線附近整固，於58.5元水平徘徊。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51700)，收回價49.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

內險股份普遍反彈，中國平安02318)於10天線見支持，股價曾升逾3.5%見66.6元。如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

電訊股造好，中國移動00941)曾反彈至55.85元，重上10天線水平。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡中移動，可留意周三16日)新上市中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

新能源汽車股份普遍造好，比亞迪01211)升越20天線，接近250元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證25085)，行使價295.2元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

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