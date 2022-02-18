朱紅：匯豐下周二22日)公布業績，留意匯豐購23119/沽24665

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證51678)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿50倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證53431)，收回價25000點，2022年12月到期，實際槓桿36倍。

匯控00005)將於下周二22日)公布業績，市場關注其派息及股份回購，公司股價早前挑戰60元關口不果，股價高位調整。周四17日)受大市氣氛拖累，失守10天線，回落至58元水平整固。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

Sensor Tower數據顯示，2022年1月騰訊00700)遊戲《PUBG Mobile》蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，《王者榮耀》則位列榜單第2名，兩款遊戲合共錄得4.7億美元收入。騰訊早段靠穩，股價在479元水平窄幅爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)公布，1月原保險合同保費收入約1364.86億元人民幣，同比升約1.21％。而1月中國平安人壽保險保費收入約986億元人民幣，同比跌約0.6％。平安表現反覆，曾跌至65元後反彈至66.6元收市。如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

新能源汽車股份個別發展，比亞迪01211)連升4日，曾高見255.4元，較本周低位反彈累計逾12%。如看好比亞迪，可留意比迪認購證25085)，行使價295.2元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

報道指，烏克蘭炮轟東部親俄獨立地區，地緣政局緊張升溫，支持國際金價回升。SPDR金ETF02840)表現向好，在1366元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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