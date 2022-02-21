朱紅：市場觀望恒指季檢結果，留意恒指購24413/沽24426

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證51678)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證52928)，收回價25200點，2022年3月到期，實際槓桿37倍。

外媒報道，美國貿易代表辦公室發表年度「惡名市場報告」，點名42個網站參與或促成大量商標假冒或盜版行為，包括騰訊00700)旗下的微信和阿里巴巴09988)營運的全球速賣通AliExpress等。騰訊股價早段靠穩，於10天線水平見支持，唯午後跌近2%至470水平。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證11687)，行使價534.466元，2022年5月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證54653)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊熊證52565)，收回價514.563元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。

阿里巴巴09988)旗下AliExpress及淘寶被列入惡名市場名單，阿里表示會繼續與政府機構合作解決其平台上的知識產權保護問題。阿里股價連日保持在10天及20天線水平之上，周五18日)曾升至124元，午後轉跌，下跌至120水平。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

匯豐00005)將於周二（22日）公布業績，市場預料去年除稅前利潤升約1.2倍，預測介乎188.58億至195.49億美元，並關注其派息及回購計劃。匯豐股價靠穩，連日在58元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

德勤日前發表《2022年保險行業展望》報告，三分一全球受訪業內人士料保險公司今年收入顯著增加，內地保險公司今年料以9%的保費增幅領先全球。中國平安02318)股價於10天線見支持，周五18日)曾再升至67.3元整固。如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

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