朱紅：匯豐業績前靠穩，留意匯豐購23119/沽24665

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證50552)，收回價23500點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證53431)，收回價25000點，2022年12月到期，實際槓桿20倍。

匯豐00005)將於周二22日)公布業績，股價績前靠穩，連日於58元水平窄幅波動。上周五18日)匯豐好倉錄得約450萬元資金流入，而匯豐淡倉則錄得約70萬元資金流出。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

上周五18日)發改委發佈通知指將引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，市場再次擔心內地對科網企業推出新一輪監管，科技股普遍受壓。

騰訊00700)失守20天線，回落至453元水平，在50天線附近爭持，午後跌幅擴大至5%。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24389)，行使價600.5元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊牛證69165)，收回價427.184元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證64054)，收回價495.146元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴09988)偏軟，失守10天、20天等多條移動平均線，股價回落至115元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證68868)，收回價108元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15818)，行使價109.9元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

內險股份個別發展，中國平安02318)股價連日於10天線水平好淡爭持，周一21日)表現靠穩，在67元附近徘徊。如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

烏克蘭局勢未見明朗，資金流入金市避險，紐約期曾升上1900美元。SPDR金ETF02840)表現連日向好，曾高見1383元。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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