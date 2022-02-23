朱紅：市傳螞蟻集團或受排查，留意阿里購17668/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證24413)，行使價26100點，2022年9月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證69163)，收回價23000點，2022年12月到期，實際槓桿48倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證62285)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿14倍。

據報包括中國銀保監會在內的多個監管部門近期要求其管轄的機構對與螞蟻集團以及有關股東的業務合作詳情，進行全面仔細的摸底排查，並盡快上報。阿里巴巴09988)股價受壓，開市跌逾5%，曾低見108.8元，接近上市後最低位所在的108元。

如看好阿里，可留意阿里認購證17668)，行使價128.98元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

國家新聞出版署回應早前有關今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發的報道，表示目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。唯騰訊00700)股價偏軟，曾跌至432.2元，見月內新低，尾市跌幅收窄。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證24097)，行使價540元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證68433)，收回價388.35元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊熊證64054)，收回價495.146元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)公布2021年全年業績，列帳基準稅前盈利189.06億美元，按年升1.15倍，符合預期; 董事會已批准派發第二次股息每股0.18美元，令2021年每股合共派息0.25美元 ，集團亦擬啟動進一步回購最多達10億美元的股份。匯豐公布業績後股價偏軟，回落至56.5元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

俄羅斯宣佈承認烏東兩個地區獨立，當地局勢再度升溫，避險資金續流入金市。SPDR金ETF02840)表現向好，曾高見1393.5元，為去年1月以來高位。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

受烏東局勢緊張刺激，市場憂慮原油供求或受影響，國際油價上漲。中國石油00857)逆市上升，升越10天線並曾高見4.25元。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

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