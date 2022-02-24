朱紅：阿里業績前靠穩，留意阿里購23288/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證69149)，收回價23200點，2022年12月到期，實際槓桿44倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證19228)，行使價22788點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證62285)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿16倍。

阿里巴巴09988)將於周四24日)公布季度業績，市場預計淨利潤按年下跌16%至35%，介乎380億至493億元人民幣，市場亦關注其電商業務增長以及新業務發展情況。阿里連跌三日後股價反彈，在112元水平整固。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)業績大致符合市場預期，唯周二22日)放榜後一度下試至接近56元，周三23日)股價反彈，曾升約3%至58元水平。周二22日)匯豐錄得約5000萬元資金流入，而匯豐淡倉則錄得約170萬元資金流出。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51702)，收回價53.88元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

內險股普遍偏軟，中國平安02318)股價失守20天線，回落至64元水平，如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

烏克蘭局勢惡化 ，刺激布蘭特期油一度迫近每桶100美元，為2014年9月以來最高，其後稍為回落。 中國石油00857)走勢反覆，在10線約4.13元水平徘徊。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

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