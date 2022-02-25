朱紅：阿里業績前創新低，留意阿里購23288/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證50645)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證62285)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴09988)季度業績公佈前，市場預期集團內地核心電商業務增速將進一步放緩，同時擔心阿里或有機會下調全年收入目標。阿里開市跌逾4%，之後一度低見103.6元，創上市新低。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

七大工業國G7)開會討論俄烏局勢，或將對俄羅斯展開更嚴厲經濟制裁，國際銀行股表現受壓。匯豐00005)股價回吐，跌穿20天線並回落至56.2元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

內地股市下跌，內險股普遍偏軟，中國平安02318)連跌3日，回落至61.35元水平，如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

俄烏衝突升級，國際油價上揚。中國石油00857)逆市上升，升越10天線並高見4.29元。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

烏克蘭局勢惡化，市場避險情緒再度升溫，資金流入金市。SPDR金ETF02840)表現向好，曾高見1417.5元，再創超過一年高位。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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