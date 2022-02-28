匯豐持續回吐，留意匯豐購23119/沽24665

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證50645)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證65124)，收回價23500點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。

英國首相約翰遜宣布將對俄羅斯實施新一輪「前所未見」的制裁，將再採取多項措施，包括對所有俄羅斯主要銀行實施資產凍結。國際銀行股表現受壓，匯豐00005)連跌兩日，回落至55元水平。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐牛證51700)，收回價49.88元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)公布去年第三季業績，收入按年升約10%至2,425.8億元人民幣，大致符合預期。董事會主席兼首席執行官張勇表示 未來的重點已經從用戶的增長，轉變為用戶的留存和ARPU值（平均每月每戶收入）的增長。阿里股價靠穩，輕微反彈至107元水平，午後升幅收窄。

如看好阿里，可留意阿里認購證23288)，行使價138.98元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

內險板塊持續偏軟，中國平安02318)連跌4日後，失守50天線，收市報60.6元。如看好中國平安，可留意平安認購證24667)，行使價80.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

國際油價升上2014年以來高位後回落，石油股普遍回吐。中國石油00857)回落至 10天線以下，在約4.1元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

市場避險情緒稍為緩和，國際期金高位見沽壓，回調至約1910美元水平。SPDR金ETF02840)高位整固，在1393元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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