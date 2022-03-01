朱紅：恒指創近年新低，留意恒指購19223/沽24426

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證61004)，收回價22000點，2022年10月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證65124)，收回價23500點，2022年12月到期，實際槓桿16倍。

阿里巴巴09988)持續偏軟，曾跌至100.7元再創上市新低，考驗100元關口支持。資金流方面，上周阿里好倉累計錄得約7000萬元資金流入，而阿里淡倉則錄得約480萬元資金流入。

如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)連跌三日，反覆下跌至約420元水平。資金流方面，上周騰訊好倉累計錄得約2.3億元資金流入，而騰訊淡倉則錄得約5600萬元資金流出。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊牛證68433)，收回價388.35元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證65179)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

歐美多國繼續增加對俄羅斯制裁，宣布把俄羅斯從環球銀行金融電訊協會SWIFT)國際結算系統中剔除，市場關注制裁俄羅斯對環球經濟帶來影響，國際銀行股個別發展。匯豐00005)反覆下跌，回落至54元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23119)，行使價64.05元，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

工信部表示，今年預計新建5G基站60萬個，到年底總數達到200萬個，建設重點場景為企業廠區、工業園區、交通樞紐等。中國移動00941)偏軟，跌至52.8元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

烏克蘭局勢持續緊張，國際金價、油價上升。SPDR金ETF02840)高位整固，在1380元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。中國石油00857)於10天線徘徊，持續在約4.15元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

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