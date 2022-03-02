朱紅：恒指低位徘徊，留意恒指牛61004/熊66662

如看好恒指，可留意恒指認購證19223)，行使價24300點，2022年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證61004)，收回價22000點，2022年10月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證66662)，收回價23100點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)周一28日)下試100元關口，見上市以來新低100.7元後略見支持，周二1日)股價續於低位整固，徘徊在103元水平。

如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)連跌三日後股價反彈，帶動大市倒升，曾升至439元，升幅約4%。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊牛證68433)，收回價388.35元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證65186)，收回價470元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

電訊股份個別發展，中國移動00941)連跌5日後回穩，在53元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

工信部表示，現時汽車芯片供應短缺情況已逐步緩解，新建產能將於今年內釋放，預計汽車芯片供應形勢會持續向好。汽車股普遍向好，比亞迪01211)重越10天線，曾高見248.2元水平，午後回落至240元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證25085)，行使價295.2元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。

俄烏談判未有突破性進展，國際金價、油價持續造好。SPDR金ETF02840)高位整固，在1390元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。中國石油00857)續於10天線徘徊，持續在約4.14元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。

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