匯豐連跌五日失守50天線，留意匯豐購22100/沽22105

如看好恒指，可留意恒指認購證19222)，行使價23600點，2022年6月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證61004)，收回價22000點，2022年10月到期，實際槓桿44倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證66662)，收回價23100點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。

多國陸續公布制裁俄羅斯的具體措施，市場同時關注俄烏戰事會否拖慢美國加息步伐，國際銀行股表現受壓。匯豐00005)連跌5日，周三2日)跌約5%收報51.2元，失守50天線。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意匯豐牛證60847)，收回價41.88元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

有消息指港府正研究3月中全民檢測時實施「小禁足」，市場關注資本市場能否如常交易。港交所00388)表現疲弱，股價連跌10日至364元水平，創逾一年新低。如看好港交所，可留意港交認購證26964)，行使價468.2元，2022年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

科技股個別發展，騰訊00700)反覆靠穩，股價在423元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊牛證67521)，收回價398.058元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證65185)，收回價460元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

阿里巴巴09988)逆市上升，連續反彈兩日，曾高見106.6元。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

市場憂慮俄烏交戰影響原油供應，多國同意釋放6000萬桶原油儲備，但未能消除市場疑慮，紐約期油一度升約8%，創2014年7月以來最高收市價。中國石油00857)造好，曾升逾3%至4.29元。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。國際金價同樣造好，SPDR金ETF02840)曾高見1420.5元。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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