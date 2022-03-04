朱紅：恒指低位反彈，留意恒指牛61004/熊66662

如看好恒指，可留意恒指認購證19222)，行使價23600點，2022年6月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證61004)，收回價22000點，2022年10月到期，實際槓桿49倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證66662)，收回價23100點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。

美聯儲主席鮑威爾支持在本月加息，並表示如通脹加劇，未來仍有可能加息50個基點，近日跌幅顯著的國際銀行股普遍反彈。匯豐00005)五連跌後股價回升，升逾4%至53.3元水平，在50天線附近徘徊。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意匯豐牛證51700)，收回價49.88元，2022年12月到期，實際槓桿20倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐熊證51703)，收回價61.88元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

銀保監主席郭樹清表示，對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及的金融業務，從前年以來一直在進行整改，現在自查方面基本結束，但整改還沒有完全結束。科技股份個別發展，阿里巴巴09988)持續於低位徘徊，在104元水平好淡爭持。

如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56694)，收回價98元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

電訊股普遍向好，中國移動00941)曾反彈逾2%，升至53.65元水平。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

消息指俄烏正準備進行第二輪談判，市場仍然憂慮原油供應受影響，布蘭特期油曾升至2008年以來新高。中國石油00857)持續造好，曾高見4.35元。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。國際金價高位徘徊，SPDR金ETF02840)於1408元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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