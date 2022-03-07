朱紅：阿里創上市新低，留意購27295/沽18333

如看好恒指，可留意恒指認購證19222)，行使價23600點，2022年6月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證55582)，收回價21000點，2022年10月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證66662)，收回價23100點，2022年12月到期，實際槓桿14倍。

科技股普遍下挫，阿里巴巴09988)開市跌近6%失守100元關口，低見98.2元，再創上市以來新低。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56946)，收回價88元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)表現偏軟，曾下試400元關口，為去年8月以來最低，尾市跌幅收窄。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊牛證68433)，收回價388.35元，2022年12月到期，實際槓桿18倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18215)，行使價392.039元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊熊證65178)，收回價444元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

外媒報道歐洲央行會議紀要顯示，官員們認為如能源價格持續飆升，未來數月的通脹率可能會高於預期。國際銀行股跌幅顯著，匯豐00005)最市跌逾4%見50.9元，午後在51.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

內險股份普遍偏軟，中國平安02318)跌至58.05元水平，見接近兩個月低位。如看好中國平安，可留意平安認購證28395)，行使價72.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)公布，集團2月汽車銷量9.11萬輛，按年升3.35倍，當中新能源車銷量8.83萬輛，按年升7.53倍。 唯比亞迪股價下跌，曾跌至211.8元見去年7月以來新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

俄烏持續交戰，國際油價、金價於高位徘徊。中國石油00857)靠穩，續於4.3元水平高位整固。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。國際金價高位徘徊，SPDR金ETF02840)表現向好，升至1415元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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