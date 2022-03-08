朱紅：恒指曾跌至五年來新低，留意恒指牛67160/熊66662

如看好恒指，可留意恒指認購證19222)，行使價23600點，2022年6月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證67160)，收回價20500點，2022年11月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證66662)，收回價23100點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

科技股普遍受壓，騰訊00700)連跌4日，失守400元關口並低見381元，創2020年4月以來新低。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證65178)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)續跌，上周五4日)失守100元大關，周一7日)曾再跌逾5%低見93.4元，再創上市新低。

如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證56946)，收回價88元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

國際銀行股跌幅顯著，匯豐00005)失守50元關口，跌逾6%低見47.75元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證29531)，行使價40.95元，2022年5月到期，實際槓桿9倍。

內險股普遍下跌，中國平安02318)跌至55元水平，見近三個月新低。如看好中國平安，可留意平安認購證28395)，行使價72.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

市場續憂慮原油供應，國際油價持續造好，紐約期油曾升越130美元。中國石油00857)造好，曾升逾4%見4.48元，為2019年4月以來最高。如看好中石油，可留意中油認購證27550)，行使價5.01元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。避險資金流入金市，國際金價曾升越2000美元，SPDR金ETF02840)表現向好，曾高見1459.5元。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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