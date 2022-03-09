朱紅：恒指兩萬一好淡爭持，留意恒指牛69865/熊53636

如看好恒指，可留意恒指認購證19222)，行使價23600點，2022年6月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證69865)，收回價20250點，2022年11月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證24426)，行使價21900點，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

隔晚納指下挫，從高位累計跌逾20%進入技術性熊市。本港科技股個別發展，騰訊00700)於381元水平見支持，股價於385元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊牛證53704)，收回價370元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證65178)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)股價造好，曾顯著反彈逾3%，最高見99.95元，唯受制於100元大關，其後升幅收窄，在97元水平整固。

如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證56946)，收回價88元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

國際銀行股個別發展，匯豐00005)輕微反彈不足1%，於48元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證29531)，行使價40.95元，2022年5月到期，實際槓桿10倍。

電動車電池原材料之一的鎳期貨價格曾一度漲逾90%，新能源汽車跌幅顯著，比亞迪01211)曾跌近8%低見182.8元，為去年6月以來新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

國際油價連日於高位徘徊，石油股高位見沽壓，中國石油00857)回吐至4.3元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證27550)，行使價5.01元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。避險資金續流入金市，國際金價高位徘徊，SPDR金ETF02840)持續於約1470元水平高位整固，。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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