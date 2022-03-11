朱紅：恒指反彈兩萬一見阻力，留意恒指牛67168/熊55744

如看好恒指，可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證67168)，收回價19500點，2022年11月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證55744)，收回價21400點，2023年1月到期，實際槓桿22倍。

騰訊00700)低位反彈，曾升近4%至398.8元，其後見沽壓，反覆偏軟在385元平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

匯豐00005)連日反彈，重越100天線，在49元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)旗下平安銀行公布去年純利363億元人民幣，同比升25.6%，不良貸款率亦有所下降。中國平安股價顯著反彈，升逾3%至55元水平。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

據外電報道，小米01810)等內地手機生產商正在削減對俄羅斯手機出貨量至少一半。小米股價連續兩日低位反彈，在13.5元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證25402)，行使價17.7元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27302)，行使價13.2元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

阿聯酋表示贊成增加石油產量，並將鼓勵OPEC其他成員國提高產量，國際油價曾回吐逾一成。中國石油00857)下跌，回落至4元水平徘徊。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。市場避險情緒有所舒緩，國際金價高位回落，SPDR金ETF02840)高位調整，回落至1444元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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