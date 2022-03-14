朱紅：恒指曾考驗兩萬點關口，留意恒指牛55584/熊55744

如看好恒指，可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證55584)，收回價19000點，2022年10月到期，實際槓桿17倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意恒指熊證55744)，收回價21400點，2023年1月到期，實際槓桿12倍。

美國證券交易委員會SEC)依據《外國公司問責法》列出五家中概股為有退市風險的相關發行人，要求相關公司提供證據免被除牌。市場憂慮或有更多在美上市中概股面臨退市風險，中概股跌幅顯著。阿里巴巴09988)曾跌逾8%低見88.05元，再創回港上市新低。

如看好阿里，可留意阿里認購證29018)，行使價99.93元，2022年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

日前網上傳出內地下月將恢復下發遊戲版號，唯遊戲工委相關負責人否認有關消息。騰訊00700)股價偏軟，曾跌逾6%低見360元，為2020年4月以來新低。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)旗下陸金所公布，去年第四季純利按年增長1.75%至28.96億人民幣，並表示已就到香港潛在上市事宜與中國監管機構進行初步討論。中國平安股價偏軟，曾跌近3%至52.85元，午後回穩。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

友邦保險01299)公布去年業績，新業務價值錄得33.66億美元，勝預期，集團未來三年擬斥100億美元回購股份。友邦股價逆市造好，曾升逾3%至77.75元。如看好友邦，可留意友邦認購證12509)，行使價90.95元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證29000)，行使價65.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

美國通脹再創40年新高，加上俄烏局勢未見明朗，紐約期金曾重上2000美元關口。SPDR金ETF02840)連日於高位徘徊，升至1455元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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