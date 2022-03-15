朱紅：恒指持續疲弱，留意恒指牛55584/熊57271

如看好恒指，可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證55584)，收回價19000點，2022年10月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意恒指熊證57271)，收回價20600點，2023年1月到期，實際槓桿17倍。

國家網信息辦發布關於《未成年人網絡保護條例（徵求意見稿）》，意見提出合理限制未成年人在使用網絡產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。科技股份普遍下跌，午後傳出騰訊00700)因微信支付涉違反洗錢規定或面臨破紀錄罰款，騰訊跌近10%至330元水平，創近兩年新低。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿5倍，或可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證57284)，收回價390元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據內媒引述消息指，阿里巴巴09988)等互聯網科企會在未來幾周內進行裁員，據員工內部估計阿里裁員30%。報道指本周阿里旗下MMC事業群已率先計劃裁員，本次裁員數量約20%。阿里巴巴股價下跌，曾跌逾11%低見80.25元，再創上市新低。 如看好阿里，可留意阿里認購證29018)，行使價99.93元，2022年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)公布，去年綜合運用保險資金、銀行信貸及資產管理等，累計投入逾5.9萬億元人民幣服務實體經濟，集團今年將繼續致力在營運利潤穩健增長基礎上持續提升現金分紅水平。中國平安表現偏軟，跌逾3%至53元水平徘徊。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿7倍。

美聯儲將於本周議息，市場憧憬大型國際銀行或受惠於息差擴闊，匯豐00005)逆市造好，升至49.65元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

據外電報道，俄烏談判有積極的進展，市場避險情緒稍為舒緩，紐約期金回落至2000美元以下。SPDR金ETF02840)高位整固，在約1444元水平窄幅徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。