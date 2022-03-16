朱紅：騰訊跌穿300元關口，留意騰訊購27329/沽26177

如看好恒指，可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意恒指熊證57271)，收回價20600點，2023年1月到期，實際槓桿9倍。

據報人民銀行發現騰訊00700)旗下的微信支付涉嫌違反反洗錢規定，允許將資金轉移用於賭博等非法目的，騰訊或面臨創紀錄的高額罰款。騰訊失守300元關口收報298元，創2019年8月以來新低。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊認購證28138)，行使價461.359元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26177)，行使價373.981元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意騰訊熊證55686)，收回價400元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中概股普遍偏軟，阿里巴巴09988)連跌5日，周二15日)跌逾12%低見71元，再創上市新低。如看好阿里，可留意阿里認購證29018)，行使價99.93元，2022年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿2倍。

內地股市下跌，內險股跌幅顯著，中國平安02318)曾跌逾13%低見45.8元，跌穿去年9月低位所在的47.943元，創2019年8月以來新低。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證18324)，行使價42.95元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

美國聯儲局將於本周三16日)議息，市場預計將加息以遏通脹，國際銀行股或受惠息差擴闊。匯豐00005)一度逆市升至49.8元，唯於50元關口前遇阻力，股價回落至49元水平整固。 如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)將於周三16日)恢復鎳市場交易，同時將對多種金屬設置單日15%漲跌幅限制。港交所股價偏軟，跌至約322元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證28392)，行使價418.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交牛證57273)，收回價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

外電消息指，俄烏或最快於一至兩周內達成和平協議，市場避免情緒緩和，國際金價回落至1950美元。SPDR金ETF02840)下跌逾2%至1410元水平。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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