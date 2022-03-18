朱紅：恒指已反彈3000多點，留意恒指牛59397/熊55746

恒指牛熊證街貨分佈方面，恒指熊證主要重貨區20200-21400點水平，相對期指約2800張早段已經被收回。如看好恒指，可留意恒指牛證59397)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55746)，收回價21800點，2023年1月到期，實際槓桿28倍。

國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，指出平台經濟治理方面，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作。市場解讀會議是對互聯網平台監管力度放鬆的訊號，科技股顯著反彈，騰訊00700)連續第二個交易日上升，股價曾重上400元。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意可留意恒指牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，即上調聯邦基金利率目標區間至0.25-0.5%，市場預期國際銀行股或受惠息差擴闊。本港金管局隨即按既定機制上調貼現窗基本利率25基點至0.75厘，即時生效。匯豐00005)守住50元關口後，股價曾升至51.6元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證53651)，收回價58.88元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

電訊股普遍跟隨大市向好，中國移動00941)股價重上50元水平，曾高見52.3元。公司將於3月23日公佈業績，如看好中移動，可留意中移認購證21188)，行使價54.05元，2022年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

烏克蘭總統表示談判仍需繼續，另外白宮亦證實拜登將於下周到訪歐洲，外間推測俄烏局勢會明朗化，市場避險情緒緩和，國際金價回落至1920美元。SPDR金ETF02840)下跌至1400元水平。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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