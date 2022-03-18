朱紅：平保業績後股價反彈，留意購17880

恒牛熊證街貨分佈方面，恒熊證主要重貨區18000-18100點水平，相對期指約1000張。如看好恒，可留意恒牛證59397)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒，可留意恒熊證54469)，收回價22000點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒，可留意恒認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

中國平安（02318）的去年總收入按年下滑2.55%，而淨利潤則下跌29%。淨利潤下滑主要受公司對華夏幸福相關投資資產進行減值計提等調整的影響。管理層指公司股價被低估，未來會積極做好基本面及市值管理。平保股價跌至45.8元後出現反彈，曾升至20天線57元附近。如看好平保，可留意平保認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

據外電引述消息人士報道指出，中國監管部門擬考慮要求騰訊（00700）將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照。人民銀行曾在2021年發布公告要求符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司。騰訊近日失守300元後，跟隨市場反彈，股價曾升至400元遇阻力。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

國務院副總理劉鶴近日在金融穩定發展委員會專題會議，提到有關中概股，指目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案；政府繼續支持各類企業到境外上市。消息隨即帶動中資科技股反彈。阿里巴巴（09988）股價近日反彈至100元關口。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

電訊股普遍跟隨大市向好，中國移動00941)股價重上50元水平，曾高見52.3元。公司將於3月23日公佈業績，如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

國際金價反彈至1950美元一安士。SPDR金ETF02840)暫時在1400元水平爭持。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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