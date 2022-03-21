朱紅：匯豐反彈至20天線，留意購22100/沽22105

恒牛熊證街貨分佈方面，恒指牛證主要重貨區20500-20600點水平，相對期指約1100張。如看好恒，可留意恒牛證63179)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒，可留意恒熊證54469)，收回價22000點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒，可留意恒認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

匯豐00005)繼續在倫敦市場回購股票，上周五18日)於倫敦市場回購29.81萬股，每股作價介乎4.9605至5.012英鎊，每股加權平均價為4.9834英鎊，共涉資148.55萬英鎊約1530.05萬港元)。匯豐股價強於恒指，在3月頭跌至46元附近後，一路反彈至20天線50元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴（09988）股價近日反彈至100元關口。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證66682)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

騰訊（00700）上周宣布啟動「陽光開發者2022-SDK合規專項行動」，進一步落實個人信息保護工作的全鏈條、全覆蓋。騰訊股價上週由低位297元，反彈35%至401元後，股價暫受制於400元前於380元附近整固。公司將於本週三（23日）公佈業績。

即市資金傾向流入淡倉為主，如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪（01211）公布公司擬與上海韜潤半導體及其現有股東簽署增資協議，該集團以自有資金向韜潤半導體增資4950萬元人民幣，將持有上海韜潤半導體2.475%股權。比亞迪股價逆市升0.7%至213元附近，如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

國際金價於1900美元一安士之上整固反覆。SPDR金ETF02840)暫時在1400元水平爭持。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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