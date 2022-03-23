朱红：騰訊績前反覆造好，留意騰訊購27329/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證69507)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿17倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)旗下騰訊音樂宣布尋求通過介紹上市方式在香港二次上市，意味騰訊音樂只在香港直接上市，並不融資。市場觀望騰訊周三23日)公布的全年業績，股價表現反覆，午後由跌轉升，至388元水平爭持。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)宣佈董事會已授權將股份回購計劃總額增加三分二，從150億元美元上調至250億美元，有效期至2024年3月。阿里股價造好，升逾一成高見111.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

聯儲局主席鮑威爾指會考慮於將來議息時加息超過25點子以遏制過高通脹，對息口敏感的國際銀行股普遍上升，匯豐00005)曾升逾2%至52.65元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

新能源汽車板塊普遍上升，比亞迪01211)持續於20天線約213.2元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

工信部表示，1-2月份電信業務收入累計2586億元人民幣，同比增長9%。電訊股份普遍造好，中國移動00941)周三23日)公布業績，績前升逾2%至54.45元水平。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。

國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)受制於20天線，在1416元水平窄幅波動。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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