朱紅：恒指低位已經反彈23%，留意恒指牛69504/熊53636

恒指牛熊證街貨分布方面，恒指牛證收回重貨區在20500-20600點，相對期指約830張;恒指熊證重貨區則在22000-22100點，相對期指約970張。如看好恒指，可留意恒指牛證69504)，收回價21200點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)於周三23日)收市後公布業績，績前股價曾升越400元關口，高見403.6元。唯高位遇沽壓，回落至390元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊熊證65178)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，中國監管機構已要求包括阿里巴巴09988)在內的部份在美上市公司做好披露更多審計信息的準備，目前中國政府正努力確保內地公司繼續在紐約上市。阿里股價持續造好，曾高見119.4元，較上周低位累計反彈逾68%。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)公布，去年淨利潤按年升69.5%至220.4億元，勝預期，並表示會以不定期按最高總額100億元於公開市場回購股份。小米顯著造好，曾升近一成高見15.48元。如看好小米，可留意小米認購證25402)，行使價17.7元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27302)，行使價13.2元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

金融類股份個別發展，匯豐00005)再升逾2%至53.4元水平，重越50天線。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

中國移動00941)於周三23日)公布業績，績前股價窄幅波動，在54元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

國際金價持續靠穩，SPDR金ETF02840)連日於約1410元水平窄幅波動。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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