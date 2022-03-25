朱紅：中移動績優兼增派息，留意中移購24874/沽25081

如看好恒指，可留意恒指牛證69504)，收回價21200點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53633)，收回價23000點，2022年12月到期，實際槓桿18倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)公布去年純利1161億元人民幣，按年升7.7%，全年派息增加23%，並計劃於3年內將派息比率由現時的60%增加至70%以上，力爭為股東創造更大價值。中移動連升7日，曾高見57.1元創月內新高，52周高位在58.65元。

如看好中移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)公布，去年第4季多賺60%，但經調整盈利按年跌25%遜預期，末期息維持1.6港元。集團亦表示，會配合內地金融監管，並指有充足遊戲儲備迎接遊戲版號重新審批。騰訊股價偏軟，跌近6%至366元水平。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)連升多日後表現反覆，於120元水平遇沽壓，回落至114元整固。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。

滙豐00005)公布，已申請並獲聯交所授出豁免，發行或有可轉換證券，數目可超過一般授權規定佔公司已發行股本20%的上限。匯豐股價偏軟，50天線遇阻力，在52.5元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

美國總統拜登即將出訪歐洲，就俄烏局勢與北約其他成員國商討對俄羅斯的新一輪制裁，包括禁止進口俄國能源，刺激油價上升。中國石油00857)造好，曾升至4.08元。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。俄烏戰事刺激市場對黃金的避險需求，國際金價造好，SPDR金ETF02840)升至1420元水平。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。