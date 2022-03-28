朱紅：恒指持續回吐，留意恒指牛69506/熊53633

如看好恒指，可留意恒指牛證69506)，收回價20800點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53633)，收回價23000點，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)去年純利按年升7.7%，兼增加派息。中移動表現反覆，早段曾升至56.6元，唯高位見沽壓，由升轉跌，在55元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

騰訊00700)業績未見驚喜，股價持續偏軟，跌至355元水平爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，美國上市公司會計監督委員會表示，外界對中美兩國就中概股即將達成一項協議的猜測「為時過早」，即使達成任何協議都只是第一步，委員會還會持續調查協議有否得到遵守。中概股普遍偏軟，阿里巴巴09988)跌幅顯著，失守50天線，回落至108元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

商務部表示將積極引導外賣等互聯網平台企業，就下調餐飲業商戶服務費標準等制訂具體方案，並加快推進實施。美團03690)業績公布前表現偏軟，失守10天線，跌逾8%至135元。如看好美團，可留意美團認購證29411)，行使價188.1元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團熊證57290)，收回價170元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

銀行股個別發展，滙豐00005)逆市造好，再度上試50天線，在約53元水平爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)與殼牌簽署全球戰略合作協議，擬在中國和歐洲開展電動汽車充電領域的合作，並計劃將這一合作關係擴展到全球。比亞迪先升後跌，於50天線遇阻，回落至212元水平。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)升越20天線，至1430元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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