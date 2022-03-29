朱紅：恒指20天線見支持，留意恒指牛69506/熊60220

如看好恒指，可留意恒指牛證69506)，收回價20800點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60220)，收回價22400點，2023年1月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍向好，騰訊00700)重上10天線，升至370元水平。如看好騰訊，可留意可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證13483)，行使價507.38元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報中美雙方監管機構就審計問題繼續磋商，中概股普遍向好，阿里巴巴09988)續於50天線好淡爭持，升約3%至111元水平。如看好阿里，可留意阿里牛證57699)，收回價98.8元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)公布去年虧損235.38億人民幣，不派息。單計去年第四季，經調整虧損按年擴大174%至39.35億人民幣，但仍優於市場預期。美團03690)顯著上升，曾升逾15%高見155.9元。如看好美團，可留意美團認購證29411)，行使價188.1元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團熊證65200)，收回價190元，2022年12月到期，實際槓桿4倍

美國聯邦通信委員會FCC)把中國移動00941)、中國電信在美國的分公司，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單，清單內公司或將無法獲得新的設備牌照。中移動走勢反覆，開市後跌至53.9元，其後股價見承接，升至55.3元。如看好中移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

國際銀行股普遍造好，滙豐00005)升至53.75元，續於50天線附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證57929)，收回價45.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證53651)，收回價58.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道，沙地煉油廠遇襲起火，國際油價上升。中國石油00857)造好，曾升至4.15元。如看好中石油，可留意中油認購證20625)，行使價4.49元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)續於20天線水平徘徊，報1420元。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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