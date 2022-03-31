朱紅：恒指持續造好，留意恒指牛69504/熊60227

資金繼續以流入淡倉為主，周一28日)及周二29日)恒指淡倉共錄得逾1.5億元資金流入，恒指好倉則錄得約6200萬元資金流出。如看好恒指，可留意恒指牛證69504)，收回價21200點，2022年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60227)，收回價22600點，2023年1月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)作為戰略投資者的內地最大網上音頻平台喜馬拉雅第二次向港交所提交申請，擬以同供不同權形式於主板上市。騰訊股價連升3日，升越10天及20天線，高見388.6元。

如看好騰訊，可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認購證13483)，行使價507.38元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)持續於50天線附近徘徊，微升至115元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證57699)，收回價98.8元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

中證監澄清未對小米產業鏈相關企業出台IPO限制性政策，也未開展專項排查。小米集團01810)股價反彈，回升至14.2元水平。如看好小米，可留意小米認購證25402)，行使價17.7元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證65193)，收回價16.28元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)高位整固，股價回落至約55元好淡爭持。如看好中移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移熊證61847)，收回價60.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)公布，去年盈利約30.45億元人民幣，同比跌28%，主要是受產品結構變化所致。比亞迪股價反覆向好，升至224水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

俄烏局勢有緩和，避險資金流出金市，國際金價回軟。SPDR金ETF02840)表現靠穩，在1405元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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