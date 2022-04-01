朱紅：內銀股逆市造好，留意工行牛52572/購13695

資金繼續以流入淡倉為主，周一28日)至周三30日)恒指淡倉共錄得逾2.6億元資金流入，恒指好倉則錄得約1.3億元資金流出。如看好恒指，可留意恒指牛證64232)，收回價21400點，2022年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60227)，收回價22600點，2023年1月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

內銀股逆市上升，工商銀行01398)公布，去年純利3483.38億元人民幣，按年升10.27%，略勝預期。工行表現造好，連升多日高見4.84元。如看好工行，可留意工行牛證52572)，收回價3.8元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意工行認購證13695)，行使價4.89元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)近日接連回購，股價持續在10天線約377元水平爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意騰訊認購證13483)，行使價507.38元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

美國證券交易委員會SEC)新增百度等5家公司至《外國公司問責法》預定除牌名單內，為第3批公司被列入SEC預定除牌名單。市場關注中美兩國協商進展，中概股普遍偏軟。

阿里巴巴09988)曾回吐至109.7元，股價於50天線見支持，在112元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證57699)，收回價98.8元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

中國移動00941)持續調整，股價回落至10天線，在約54元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證61847)，收回價60.88元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

內險股個別發展，中國平安02318)連日於10天線約56元附近好淡爭持。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

俄烏局勢反覆，國際金價續於1900美元之上徘徊。SPDR金ETF02840)表現靠穩，在1405元水平橫行。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。