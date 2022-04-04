朱紅：中概股續受關注，留意阿里購27295/沽18333

資金繼續以流入淡倉為主，周四31日)恒指熊證錄得逾億元資金流入，恒指熊證最多新增及收回重貨區在22500-22700點水平，相對期指逾2100張;恒指牛證收回重貨區則在20400-20600點水平，相對期指逾750張。如看好恒指，可留意恒指牛證56133)，收回價21000點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60220)，收回價22400點，2023年1月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

美國證券交易委員會SEC)主席根斯勒指，提交審計底稿方面美國法律幾乎沒有妥協的空間，中概股只能完全遵守美國審計要求才能繼續在當地上市。中國證監會則指雙方進行了多輪會談，總體進展順利，雙方都有意願解決分歧。

中概股普遍偏軟，阿里巴巴09988)連日回吐，曾跌穿10天及50天線，在109元水平爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證57699)，收回價98.8元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

科技股個別發展，騰訊00700)於20天線見支持，由跌轉升收報378.8。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意騰訊認購證13483)，行使價507.38元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

金融股表現靠穩，滙豐00005)高位整固，在約54.3元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。

工商銀行01398)績後表現造好，在4.83元水平整固。如看好工行，可留意工行牛證52572)，收回價3.8元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意工行認購證13695)，行使價4.89元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

比亞迪01211)績後股價反覆向好，唯仍受制於50天線，在225元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

俄烏局勢未見明朗，國際金價持續反覆。SPDR金ETF02840)表現靠穩，在1415元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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