朱紅：中概股普遍造好，留意阿里牛65360/熊65217

如看好恒指，可留意恒指牛證65323)，收回價21800點，2022年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

中國證監會擬修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定，減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿，明確企業信息安全責任，市場視為釋出中美審計監管合作的積極信號，中概股普遍造好。

阿里巴巴09988)顯著上升，曾高見114.6元，持續於50天線附近整固。如看好阿里，可留意阿里牛證65360)，收回價108.8元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。或可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

科技股向好，騰訊00700)於20天線見支持，升近3%在390元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證65335)，收回價370元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內險股顯著造好，中國平安02318)曾升約5%高見59.3元水平，在100天線附近整固。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

電訊股造好，中國移動00941)升越10天線，升至55元水平。如看好中移動，可留意中移認購證24874)，行使價64.05元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證65342)，收回價49.18元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證61847)，收回價60.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)宣布，自3月起停止燃油汽車生產，未來將專注於電動汽車業務，成為全球首家宣布正式停產燃油汽車的車企。比亞迪顯著造好，升越50天線，高見243.8元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

國際金價持續反覆，SPDR金ETF02840)表現靠穩，在1410元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。