朱紅：平保一度逆市造好，留意平安購17880/沽26965

如看好恒指，可留意恒指牛證65324)，收回價21600點，2022年12月到期，實際槓桿55倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60227)，收回價22600點，2023年1月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

內地股市假期後復市表現靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)一度逆市造好，曾高見59.65元，接近50天線所在的59.9元。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

美國聯儲局理事布雷納德表示，可能最快將在5月收縮資產負債表，而且單次加息0.5厘將是必須考慮的選項，美債孳息率受刺激升上2.6厘，息口敏感的科技股普遍下跌。

騰訊00700)窄幅牛皮，回吐約2%至382元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證27329)，行使價437.087元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)回吐約5%至108元，續沿50天線好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證57699)，收回價98.8元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據報美歐將對俄羅斯施加新一輪制裁，包括能源及經濟金融等限制措施，國際銀行股表現偏軟。滙豐00005)股價續調整，回落至10天線約53.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。

比亞迪01211)澄清漲價傳聞為不實消息，股價連升多日後出現回吐，在240元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證19036)，行使價320.2元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)表現偏軟，跌約3%至13.7元，再次下試20天線。如看好小米，可留意小米認購證25402)，行使價17.7元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證64249)，收回價15.28元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

國際金價持續好淡爭持，SPDR金ETF02840)表現靠穩，在1406元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

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