朱紅：恒指顯著下跌，留意恒指牛69506/熊67850

如看好恒指，可留意恒指牛證69506)，收回價20800點，2022年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

美國國債息率持續上升，10年期債息於周一11日)亞洲時段升越2.77%，創2019年以來新高，息口敏感的科技股普遍受壓，騰訊00700)失守20天線，跌約4%至355元水平徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)連跌4日，失守100元關口，曾低見97.85元。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證63213)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

乘聯會公布，3月內地乘用車市場零售157.9萬輛，同比下降10.5%，預計4月的車市零售將大幅低於3月。汽車股板塊跌幅顯著，長城汽車02333)曾跌近15%低見10.32元，創年半新低。如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。吉利汽車00175)曾跌逾8%低見11元，52周低位在10元。如看好吉利，可留意吉利認購證13196)，行使價14.02元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

內地股市偏軟，內險股顯著回吐，中國平安02318)跌逾5%，曾下試20天線約55.5元水平。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

金融股靠穩，匯豐00005)逆市造好，微升至54.05元，續於50天線水平之上窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

國際油價下跌，中國石油化工00386)續於高位整固，在4元水平好淡爭持。中石化好倉持續錄得資金流入，中化認購證20623)街貨量已達100%，發行量已全數沽清，如看好中石化，可留意中化認購證27559)，行使價4.8元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)上升至1424元水平。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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