朱紅：遊戲版號恢復發放，留意騰訊牛63197/熊67878

如看好恒指，可留意恒指牛證56135)，收回價20900點，2022年12月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

國家新聞出版署公布新一批國產遊戲版號名單，涉及45款遊戲，為8個月來首次。市場憧憬隨著遊戲版號恢復發放，遊戲行業整體有望回暖，手遊股普遍造好，名單內未見騰訊00700)遊戲，騰訊仍造好，反彈至366元水平。

如看好騰訊，可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，美國著名投資者芒格旗下Daily Journal第一季阿里巴巴存託股份ADS)持倉較去年底減少一半，阿里巴巴09988)股價偏軟，反彈至100元關口後遇沽壓，在99元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證63213)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

金融股靠穩，匯豐00005)續於高位整固，於50天線約53.3元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

小米集團01810)連跌5日，跌至12元邊緣，52周低位在11.38元。如看好小米，可留意小米認購證14423)，行使價15.9元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證67885)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

周一11日)汽車板塊受挫，汽車股周二12日)個別發展。長城汽車02333)曾反彈約5%至11.14元，如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。吉利汽車00175)反覆靠穩，在11.2元水平好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證13196)，行使價14.02元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

國際金價上升至近月高位，SPDR金ETF02840)持續上升，在1430元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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