朱紅：騰訊造好，留意騰訊牛63197/熊67878

如看好恒指，可留意恒指牛證69506)，收回價20800點，2022年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

科技股個別發展，騰訊00700)重越10天及20天線，曾升逾3%至379元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

美國證劵交易委員會SEC)依據《外國公司問責法》，再將12家中概股公司加入摘牌風險名單，是3月以來第四批被納入名單的中概股。中概股個別發展，阿里巴巴09988)續於100元關口前好淡爭持，在98元附近窄幅徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27295)，行使價122.1元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證63213)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

金融股偏軟，匯豐00005)微跌至53.3元水平，續於50天線附近好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

中國平安02318)連日受制於20天線，微跌至約55.3元水平窄幅爭持。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)股價於20天線見支持，升約3%至230元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

國際油價反覆向好，石油股普遍造好，中國石油化工00386)續於4元水平高位整固。如看好中石化，可留意中化認購證27559)，行使價4.8元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。國際金價上升至近月高位，SPDR金ETF02840)持續上升，在1440元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證13417)，行使價1498元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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