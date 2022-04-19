朱紅：阿里逆市下跌，留意阿里購14763/沽13212

如看好恒指，可留意恒指牛證69506)，收回價20800點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

據報中紀委等機構參與了近期對馬雲旗下螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查，中紀委正試圖釐清理清螞蟻集團的影響力，包括其與銀行和國企業務往來的具體程度。阿里巴巴09988)逆市下跌，曾跌逾4%低見93.85元。

如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證63213)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)股價續靠穩，在375元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63200)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內地股市靠穩，內險股普遍上升。中國平安02318)股價反彈，升至10天線約57元水平。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

據報國常會部署促進消費的政策舉措，包括支持新能源汽車消費，並要求各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。新能源汽車股顯著向好，比亞迪01211)曾高見243元，接近月初高位所在的244元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證67887)，收回價210.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

汽車板塊普遍上升，長城汽車02333)連日反彈，升至11.6元水平，如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。吉利汽車00175)升約5%，至11.8元水平好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證13196)，行使價14.02元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

市場憂慮原油供應或出現短缺，國際油價向好，中國石油化工00386)續於4元水平高位整固。如看好中石化，可留意中化認購證27559)，行使價4.8元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。美國通脹持續高企，國際金價連日上升，SPDR金ETF02840)曾升至1449元水平，創月內新高。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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