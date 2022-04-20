朱紅：恒指曾失守兩萬一，留意恒指牛69507/熊69983

如看好恒指，可留意恒指牛證69507)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69983)，收回價21600點，2023年1月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

螞蟻集團與國際支付平台2C2P宣布，達成戰略合作夥伴關係，聯手加快推動數字支付的發展及服務創新，項合作完成後，螞蟻將成為2C2P的大股東。阿里巴巴09988)股價持續下跌，曾跌逾4%低見90.9元。

如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63213)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證51458)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)股價仍受制於10天線，下跌至365元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內險股普遍下跌，中國平安02318)曾跌逾5%低見54.2元。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

金融股逆市向好，匯豐00005)續於50天線水平徘徊，尾市向好收報53.45元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪01211)發盈喜，預期首季純利介乎6.5億元至9.5億元人民幣，同比上升1.74至3倍，並指期內新能源汽車行業總體延續快速增長勢頭，其新能源汽車銷量更創歷史新高，市場佔有率持續攀升。比亞迪逆市造好，曾高見244.4元，創月內新高。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證67887)，收回價210.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

市場憂慮通脹升溫，以及俄烏戰事持續，國際金價曾升穿2000美元，SPDR金ETF02840)造好，曾高見1450元。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。利比亞石油出口受阻，市場對原油供求失衡的憂慮升溫，國際油價向好，中國石油化工00386)升至4.02元水平整固。如看好中石化，可留意中化認購證27559)，行使價4.8元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

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