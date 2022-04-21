朱紅：恒指兩萬一窄幅，留意恒指牛69507/熊69983

如看好恒指，可留意恒指牛證69507)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿50倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69983)，收回價21600點，2023年1月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍靠穩，阿里巴巴09988)表現反覆，曾跌至90.3元見月內新低，其後股價略見支持，在91元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63213)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證51458)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)旗下騰訊雲宣布，為中小企推出輕量應用服務器服務，適用於輕量業務應用場景的一站式雲服務器產品。騰訊股價變動不大，續於364元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證63197)，收回價330元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內地一年及五年期LPR利率並未如市場預期下調，內地股市偏軟，內險股個別發展，中國平安02318)下跌，曾低見53.1元，見月內新低。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

美國10年期債息升至3年新高，國際銀行股表現向好，匯豐00005)重越10天線至54元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

工信部表示，將盡快研究明確車購稅優惠延續等支持政策，組織編制汽車產業低碳發展路線圖，為行業企業提供指導。新能源汽車股個別發展，比亞迪01211)反覆偏軟，續於240元水平高位整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23669)，行使價258.2元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證67887)，收回價210.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美匯持續走高，國際金價高位回落，SPDR金ETF02840)調整至1417元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。紫金礦業02899)連日回吐，曾跌逾8%低見12.42元。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。IMF下調全球經濟增長預測，油價回落，中國石油化工00386)續於3.96元水平窄幅整固。如看好中石化，可留意中化認購證27559)，行使價4.8元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。

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