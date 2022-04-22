朱紅：匯豐逆市創月內新高，留意匯豐購22100/沽24665

如看好恒指，可留意恒指牛證63179)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51448)，收回價21300點，2023年1月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)將於下周二26日)公布首季業績，市場預測其首季淨利息收入按年或錄得逾5%升幅。匯豐逆市上升，高見55.1元並創月內新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。或可留意匯豐牛證61824)，收回價49.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意匯豐熊證53651)，收回價58.88元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

中國平安02318)反覆向好，曾創月內新低52.85元後見支持，至53.7元水平徘徊。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。或可留意平安牛證69552)，收回價48.8元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

科技股跌幅顯著，騰訊00700)股價下跌，跌穿橫行區底部350元水平，曾低見343元創月內新低。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69991)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)股價續受壓，失守90元關口，曾低見86.5元再創月內新低。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)遭聯合創辦人王慧文減持，套現逾億元，美團連跌3日，曾跌逾8%低見132.8元。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

國際金價續靠穩，SPDR金ETF02840)升至1428元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。紫金礦業02899)連跌3日，曾低見11.8元。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。國際油價變動不大，中國石油化工00386)輕微回調至3.95元水平。如看好中石化，可留意中化認購證27559)，行使價4.8元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。

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