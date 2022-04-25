朱紅：騰訊跌至近月低位，留意騰訊購12273/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證63179)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51448)，收回價21300點，2023年1月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

美國證券交易委員會SEC)再將17間中概股公司列入「預摘牌名單」，為3月以來第五批。中國證監會則表示，中美審計監管合作談判進展非常順利，很有信心在不久的將來達成協議。

中概股普遍受壓，阿里巴巴09988)續偏軟，曾低見83.4元再創月內新低。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

科技股個別發展，騰訊00700)股價續跌，曾低見334.2元再創月內新低。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69991)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)反覆造好，開市曾創月內新低，其後股價見支持，逆市升逾4%高見336元。如看好港交所，可留意港交認購證29413)，行使價388.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內銀股表現靠穩，建設銀行00939)於100天線見支持，在5.7元水平好淡爭持。如看好建行，可留意建行認購證11411)，行使價6.01元，2022年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意建行牛證68990)，收回價4.9元，2022年6月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)將於下周二26日)公布首季業績，股價高位調整，回落至約54.2元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。或可留意匯豐牛證61824)，收回價49.88元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

美元匯價呈強，國際金價窄幅靠穩，SPDR金ETF02840)升至1929元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。紫金礦業02899)連跌3日後反彈，在12.3元水平徘徊。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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