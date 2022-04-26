朱紅：恒指失守兩萬點關口，留意恒指牛63180/熊52841

如看好恒指，可留意恒指牛證63180)，收回價19200點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52841)，收回價21200點，2023年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)連跌5日，曾低見325.2元再創月內新低。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69991)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)續偏軟，連跌8日曾低見81.2元，再創月內新低。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)創近兩年新低，曾跌逾6%低見10.82元。如看好小米，可留意小米認購證14423)，行使價15.9元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

美團03690)推出「美團直播助手」手機應用程式，預期將加強構建直播生態，實現直播帶貨。美團一度逆市上升至145元水平，如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

匯豐00005)周二26日)公布首季業績，股價績前偏軟，曾低見50.9元創月內新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證22100)，行使價60.05元，2022年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意匯豐牛證61824)，收回價49.88元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意匯豐熊證53651)，收回價58.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

內地股市下跌，內險股偏軟，中國平安02318)創月內新低，曾跌約4%低見49.95元。如看好中國平安，可留意平安認購證17880)，行使價65.6元，2022年7月到期，實際槓桿13倍。如看淡中國平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

美匯指數升至逾2年高位，上周國際金價回落約2%，結束兩個星期升勢。SPDR金ETF02840)回落至1400元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。紫金礦業02899)曾跌逾8%至11.28元，失守50天線。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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